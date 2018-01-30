Журналист Грэм Филлипс написал заявление в полицию на сторонника Навального

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Независимый британский журналист Грэм Филлипс, снимавший репортаж о несанкционированной акции 28 января на Тверской улице в Москве, зарегистрировал в полиции заявление о нападении на него одним из участников шествия-сторонником блогера Алексея Навального, который разбил ему видеокамеру.

"Только что я подал в ОВД "Тверское" заявление о том, что на меня было совершено нападение на митинге Навального 28 января около 15:00, где мне разбили видеокамеру. В заявлении я прошу найти нападавшего, чтобы его привлекли к ответственности и взыскали с него материальный ущерб, который я понес в результате нападения", - сообщил во вторник ТАСС журналист, уточнив, что заявление в полиции было принято.

Ранее Филлипс рассказал ТАСС, что в ходе проведения Навальным несанкционированного митинга в Москве он записывал видео для своего материала. Затем, по его словам, он оказался в окружении сторонников блогера, которые критиковали его за журналистскую деятельность. Между ними произошла словесная перепалка, и "один из активистов набросился" на Филлипса, сломав ему профессиональную видеокамеру, которую он "везде использует для своих репортажей, в том числе на Донбассе".

По словам Филипса, он зафиксировал действия нападавшего на другую видеокамеру. Он также отметил, что не держит на активиста зла или обиды, но считает его действия преступлением, вандализмом и хулиганством.

Грэм Филлипс летом 2014 года работал на востоке Украины. Вместе с оператором зарегистрированного в Абхазии информагентства ANNA-News Вадимом Аксеновым числились пропавшими в зоне боевых действий в районе донецкого аэропорта. Впоследствии выяснилось, что они находились в плену у украинских силовиков. После освобождения Филлипса Киев на три года запретил ему въезд на территорию Украины.

Блогер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на акцию в центре Москвы 28 января, хотя она не была согласована с властями. От других предложенных маршрутов шествия Навальный отказался. Прокуратура Москвы предостерегла организаторов несанкционированного шествия на Тверской о недопустимости нарушения закона и негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.