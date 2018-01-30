Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Митингующие заблокировали движение транспорта на украино-польской границе

Происшествия
30 января, 23:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, января. /ТАСС

По предварительным данным, протестующим не нравится работа таможни

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Около 80 протестующих заблокировали движение транспорта в пункте пропуска "Рава-Русская" на украино-польской границе. Об этом во вторник сообщили в Государственной фискальной службе по Львовской области.

"Сегодня, около 18:30 (19:30 мск), группа лиц (около 80) начала блокирование дороги к пункту пропуска "Рава-Русская". Претензий к работе таможни от митингующих нет. Также во время общения участников блокады с одним из руководителей таможенного поста не поступало ни устных, ни письменных обращений", - говорится в сообщении в Facebook.

При этом представитель главного управления Национальной полиции Украины Игорь Зинкевич заявил, что протестующим не нравится работа таможни. "Люди говорят, что им не нравится работа таможни, потому что они долго стоят, поэтому вышли и перекрыли дорогу. Если кто-то планирует поездку на ПП "Рава-Русская", рекомендуем сменить на другой пропускной пункт для пересечения границы", - написал он в Facebook.

В настоящее время, как добавили в ведомстве, на границе с Польшей образовалась очередь приблизительно из 200 машин. На месте присутствуют сотрудники полиции, которые обеспечивает порядок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Польша Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
6
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
7
Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама