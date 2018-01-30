Центральный рынок горит в дагестанском Кизилюрте

МАХАЧКАЛА, 30 января. /ТАСС/. Центральный вещевой рынок горит в дагестанском городе Кизилюрт, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Дагестану.

"В 22:47 мск сегодня в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в городе Кизилюрте по улице Полежаева, 4 произошло возгорание на центральном вещевом рынке", - сказал представитель МЧС.

По его словам, площадь пожара и причины устанавливаются.