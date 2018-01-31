Суд Петербурга рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в теракте в магазине "Перекресток"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в среду рассмотрит жалобу обвиняемого в теракте в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте Дмитрия Лукьяненко на постановление о заключении под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на постановление Калининского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Лукьяненко 31 января 2018 года", - сказали в пресс-службе.

Взрыв в камере хранения петербургского магазина "Перекресток" на Кондратьевском проспекте, 44 произошел вечером 27 декабря 2017 года. Пострадали 18 человек. По распоряжению губернатора Петербурга Георгия Полтавченко из резервного фонда городского бюджета пострадавшим будут выплачены компенсации в соответствии с полученными травмами: пострадавшие с травмами средней степени тяжести получат 500 тыс. рублей, а пострадавшие с травмами умеренной и легкой степени тяжести - по 250 тыс. рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", позже его переквалифицировали на статью о теракте. Лукьяненко, проживающий в Красносельском районе Санкт-Петербурга, был задержан 30 декабря. В следственных органах сообщили, что он дал показания, которые подтверждают его причастность к организации и совершению теракта.

31 декабря 2017 года Калининский районный суд заключил Лукьяненко под стражу сроком на два месяца. Изначально фигурант заявлял, что не возражает против удовлетворения ходатайства следствия об избрании такой меры пресечения, но позже, после консультации адвоката решил обжаловать постановление об аресте. Ранее ТАСС сообщал, что обвиняемого в теракте по решению следствия могут отправить на судебно-психиатрическую экспертизу.