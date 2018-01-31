Военный суд приступит к слушанию дела шести крымчан, подозреваемых в терроризме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 января. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд приступает в среду к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении шести жителей Крыма, обвиненных в причастности к деятельности международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России. Об этом сообщила журналистам официальный представитель военного суда Алена Катькало.

"31 января в 10 часов суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении Алиева, Алимова, Бекирова, Сирук, Джеппарова и Куку", - сказала Катькало, отметив, что слушания будут проходить в открытом режиме.

Исходя из материалов уголовного дела, все шестеро по месту прописки зарегистрированы в Ялте и участвовали в деятельности ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир" в пределах Ялты и Алушты. Дело передано в военный суд прокуратурой Крыма, уточнила Катькало.