Пожар на центральном рынке в Кизилюрте ликвидирован

МАХАЧКАЛА, 31 января. /ТАСС/. Пожар на центральном вещевом рынке в дагестанском городе Кизилюрт ликвидирован, сообщил в среду ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Дагестану.

"В 00:46 мск пожар на рынке в городе Кизилюрт ликвидирован. В настоящее время идет проливка и разбор конструкций", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в результате пожара жертв и пострадавших нет.

К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлекалось 28 человек и семь единиц техники, добавили в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщил, что 30 января в городе Кизилюрте по улице Полежаева, 4 произошло возгорание на центральном вещевом рынке.