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Пожар на центральном рынке в Кизилюрте ликвидирован

Происшествия
31 января, 0:57 дата обновления: 31 января, 1:45 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 31, января. /ТАСС

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет

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МАХАЧКАЛА, 31 января. /ТАСС/. Пожар на центральном вещевом рынке в дагестанском городе Кизилюрт ликвидирован, сообщил в среду ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Дагестану.

"В 00:46 мск пожар на рынке в городе Кизилюрт ликвидирован. В настоящее время идет проливка и разбор конструкций", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в результате пожара жертв и пострадавших нет.

К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлекалось 28 человек и семь единиц техники, добавили в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщил, что 30 января в городе Кизилюрте по улице Полежаева, 4 произошло возгорание на центральном вещевом рынке.

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