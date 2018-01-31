Globo: в Рио-де-Жанейро в ходе спецопераций в фавелах за сутки погибли шесть человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 января. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли за сутки в городе Рио-де-Жанейро во время проводимых полицией спецопераций в фавелах - неблагополучных районах мегаполиса. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.

По его данным, перестрелки между бандитами и силами правопорядка были отмечены в последние часы в четырех фавелах в северной и южной частях города. В результате инцидентов погиб один полицейских и пятеро подозреваемых в причастности к организованным преступным группировкам. По меньшей мере один житель был ранен в голову случайной пулей, когда находился в гостях у знакомых. Его жизнь вне опасности.

Высокий уровень преступности считался одной из главных проблем, с которой пришлось столкнуться организаторам Олимпийских игр, состоявшихся в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. На время соревнований в мегаполисе были существенно усилены меры безопасности, в частности, для обеспечения порядка были привлечены военные.

Однако по итогам 2016 года власти не смогли добиться существенного снижения показателей насилия в городе. В 2017 году, по данным Института общественной безопасности штата Рио-де-Жанейро, число жертв преступников продолжило расти. В результате умышленных убийств в 2017 году в регионе скончались 5332 человека против 5042 в 2016 году, что указывает на рост в 5,8%. При сопротивлении полиции при задержании за этот же период погибли 1124 человека - это на 21,5% больше, чем в 2016 году, когда было зафиксировано 925 подобных инцидентов.