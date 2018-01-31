Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число заболевших от вспышки вируса в хабаровской гимназии увеличилось до 122

Происшествия
31 января, 3:59 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 31, января. /ТАСС

Заболевание у всех обратившихся в больницу протекает в легкой форме

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 31 января. /ТАСС/. Очаг кишечной инфекции в хабаровской гимназии локализован, количество заболевших за сутки выросло на 9 человек: со 113 до 122. Об этом ТАСС сообщил в среду министр здравоохранения края Александр Витько.

"Очаг локализован, но не ликвидирован. Зарегистрировано 122 заболевших, из них 116 детей и шестеро взрослых. Все получают лечение в полном объеме - противовирусную терапию и симптоматическую", - сказал Витько.

Смотрите также

После отравления школьников в Хабаровске возбуждено уголовное дело

Вспышка кишечной инфекции в гимназии в Хабаровске произошла из-за салатов

Прокуратура проверит гимназию в Хабаровске и поставщика продуктов после отравления детей

Он уточнил, что заболевание у всех обратившихся за медпомощью протекает в легкой форме. "Каждый больной ребенок на контроле у врача, каждое контактное лицо - так же", - добавил Витько. Он также сообщил, что после вспышки в гимназии будут комплексно проверены все школы в Хабаровском крае.

Случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди учеников гимназии №3 в Хабаровске стали регистрировать 26 января. За день количество заболевших увеличилось с 9 до 70, а на следующий день - до 100 человек. По данным на утро вторника, к врачам обратились 106 детей и семеро взрослых. Заболевание в гимназии вызвал норовирус, по данным Роспотребнадзора, причиной вспышки инфекции стали салаты. Выяснилось, что их готовили в большом объеме, фасовали без перчаток и неправильно хранили. Школа закрыта на карантин.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, в настоящее время продолжаются исследования проб продуктов питания, воды, смывов на микробиологические, санитарно-химические и вирусологические показатели.

В гимназии провели заключительную дезинфекцию. От работы отстранили двух поваров - выделителей норовируса, а также еще нескольких сотрудников, у которых были нарушения в прохождении медосмотров. Остальные работники пищеблока гимназии пройдут внеочередное гигиеническое обучение и сдадут зачет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хабаровский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
6
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
7
Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама