Число заболевших от вспышки вируса в хабаровской гимназии увеличилось до 122

ХАБАРОВСК, 31 января. /ТАСС/. Очаг кишечной инфекции в хабаровской гимназии локализован, количество заболевших за сутки выросло на 9 человек: со 113 до 122. Об этом ТАСС сообщил в среду министр здравоохранения края Александр Витько.

"Очаг локализован, но не ликвидирован. Зарегистрировано 122 заболевших, из них 116 детей и шестеро взрослых. Все получают лечение в полном объеме - противовирусную терапию и симптоматическую", - сказал Витько.

Он уточнил, что заболевание у всех обратившихся за медпомощью протекает в легкой форме. "Каждый больной ребенок на контроле у врача, каждое контактное лицо - так же", - добавил Витько. Он также сообщил, что после вспышки в гимназии будут комплексно проверены все школы в Хабаровском крае.

Случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди учеников гимназии №3 в Хабаровске стали регистрировать 26 января. За день количество заболевших увеличилось с 9 до 70, а на следующий день - до 100 человек. По данным на утро вторника, к врачам обратились 106 детей и семеро взрослых. Заболевание в гимназии вызвал норовирус, по данным Роспотребнадзора, причиной вспышки инфекции стали салаты. Выяснилось, что их готовили в большом объеме, фасовали без перчаток и неправильно хранили. Школа закрыта на карантин.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, в настоящее время продолжаются исследования проб продуктов питания, воды, смывов на микробиологические, санитарно-химические и вирусологические показатели.

В гимназии провели заключительную дезинфекцию. От работы отстранили двух поваров - выделителей норовируса, а также еще нескольких сотрудников, у которых были нарушения в прохождении медосмотров. Остальные работники пищеблока гимназии пройдут внеочередное гигиеническое обучение и сдадут зачет.