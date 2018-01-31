Самолет Бе-200 МЧС возобновил поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Самолет Бе-200 утром в среду вылетел в Японское море на поиски следов пропавшего там на прошлой неделе судна "Восток". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"Самолет вылетел в 10:12 в заданный район. Он работает согласно оперативному плану, который ежедневно утверждается с учетом направления ветра и волн. Второй самолет Бе-200 планируется к вылету <...>. Возможно, он не полетит", - рассказал представитель пресс-службы, не уточнив причины возможной отмены вылета второго самолета.

Несмотря на то, что ранее Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) заявил о прекращении активной фазы поисков и роспуске участвовавших в нем судов, судовладелец "Востока" не отказался от этой задачи. "Мое судно "Океан" идет в район поисков. Погода там нормальная, судно движется со скоростью 12 узлов", - сказал генеральный директор компании "ДВ-флот" (судовладелец) Станислав Мальчевский.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра, сейчас в районе поисков погода относительно спокойная. Высота волны не больше 1-2 метров, ветер умеренный до сильного, примерно 8-13 м/с, наблюдается медленное обледенение судов. Однако к концу недели погода будет постепенно ухудшаться до штормовой.

В четверг, 25 января, в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. К концу третьего дня поисково-спасательной операции января были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. После этого никаких следов корабля и экипажа спасатели больше не находили. Следствие рассматривает три версии случившегося: нарушение правил судовождения, техническая неисправность судна и погодные условия.