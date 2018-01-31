В Москве при наезде автобуса на бордюр пострадали 11 человек

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус наехал на разделительный бордюр на Ленинградском шоссе в Москве, в результате происшествия пострадали 11 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Одиннадцать человек пострадали в результате наезда автобуса на разделительный бордюр в районе дома 2 по Ленинградскому шоссе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, семерых пострадавших в настоящее время осматривают медики, еще четверо были госпитализированы.

По данным столичного управления ГИБДД, авария произошла в 04:45 мск 31 января. Обстоятельства происшествия устанавливаются.