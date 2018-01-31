Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве при наезде автобуса на бордюр пострадали 11 человек

Происшествия
31 января, 5:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Четверым травмированным потребовалась госпитализация

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус наехал на разделительный бордюр на Ленинградском шоссе в Москве, в результате происшествия пострадали 11 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Одиннадцать человек пострадали в результате наезда автобуса на разделительный бордюр в районе дома 2 по Ленинградскому шоссе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, семерых пострадавших в настоящее время осматривают медики, еще четверо были госпитализированы.

По данным столичного управления ГИБДД, авария произошла в 04:45 мск 31 января. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
6
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
7
Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама