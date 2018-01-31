Четыре человека погибли при опрокидывании автобуса в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 января. /ТАСС/. Четыре человека, включая ребенка, погибли в результате опрокидывания рейсового автобуса в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по региону.

"Около четырех часов утра в Белокалитвинском районе, по предварительным данным, в результате опрокидывания автобуса погибли четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Еще восемь человек - пострадали", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по региону рейсовый автобус марки King Long ехал по маршруту Саратов - Ростов. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции.