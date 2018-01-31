Суд признал законным возврат в прокуратуру дела 76-летнего активиста Ионова

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным возврат в прокуратуру уголовного дела в отношении 76-летнего активиста Владимира Ионова, обвиняемого в неоднократных нарушениях при проведении митингов. Об этом ТАСС сообщила в среду его адвокат Ольга Динзе.

"Мосгорсуд отклонил сегодня апелляционное представление прокуратуры о возврате в ведомство уголовного дела в отношении моего доверителя", - сказала защитник.

Ранее адвокат Динзе сообщала ТАСС, что Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты и вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Ионова. Защита мотивировала свое решение нарушениями в обвинительном заключении, а также тем, что на момент возбуждения дела не все постановления по административным делам вступили в силу.

Преображенский районный суд ранее приостановил производство по делу и объявил Ионова в федеральный розыск, так как он не явился в суд, где должен был выступать с последним словом. По данным прокуратуры, Ионов скрывается от правосудия в Харькове.

Пенсионеру инкриминируется ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), предусматривающее максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Он находился под подпиской о невыезде, в ходе прений сторон прокурор просил для него три года условного лишения свободы.

Статья 212.1 была включена в Уголовный кодекс летом 2014 года. Она предусматривает уголовную ответственность за четыре обвинительных решения по статье 20.2 КоАП ("Нарушение порядка проведения публичного мероприятия") в течение полугода. По аналогичному делу решением Басманного суда Москвы ранее был приговорен к трем годам колонии активист Ильдар Дадин. Также подобные уголовные дела возбуждены в отношении оппозиционных активистов Марка Гальперина и Ирины Калмыковой.