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Более 800 контрафактных шуб на 17 млн рублей изъяли в Москве за четыре месяца

Происшествия
31 января, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Речь идет о промежутке сентябрь -девабрь прошлого года

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Свыше 800 контрафактных шуб общей стоимостью 17 млн рублей изъято в сентябре - декабре 2017 года у столичных предпринимателей, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Более 800 шуб было изъято в ходе проверок в Москве. Арестованный товар продавался без соответствующих контрольно-идентификационных знаков либо с нарушением его оформления. Специалисты оценивают стоимость арестованных контрафактных шуб около 17 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в департаменте, сами шубы изымало управление Роспотребнадзора по Москве. Всего было проверено более 4 тыс. шуб и порядка 60 предпринимателей.

В свою очередь, глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников отметил, что реализация контрафактного товар наносит урон тем предпринимателям, которые реализуют шубы легально. "Реализация нелегального товара, не соответствующего нормам качества, наносит урон как легальному бизнесу и федеральному бюджету ввиду недополучения налоговых платежей, так и может быть опасна для здоровья граждан, приобретающих подобные изделия", - отметил Черников.

Контрольно-идентификационный знак - это бланк строгой отчетности с элементами защиты от подделки, содержащий встроенную радиочастотную метку. Они бывают вшивными, клеевыми, накладными. Такие позволяют читать всю информацию о товаре благодаря сканеру.

Продажа немаркированных меховых изделий грозит административной и даже уголовной ответственностью. За невыполнение новых требований предусмотрена административная ответственность по статье 15.12 КоАП РФ до 10 тысяч - для должностных лиц и до 300 тысяч - для юридических лиц с конфискацией предмета правонарушения, а также уголовная (статья 171.1 УК РФ) - до шести лет лишения свободы.

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