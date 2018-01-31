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В Воронежской области задержаны 26 подозреваемых в торговле наркотиками через интернет

Происшествия
31 января, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

В ходе обысков полицейские изъяли более 5 кг запрещенных веществ

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полицейские в Воронежской области пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотиков через интернет в нескольких регионах России, задержаны 26 человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области задержали 26 граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые в составе преступного сообщества занимались незаконным сбытом наркотических веществ на территории Воронежской, Липецкой, Рязанской областей и Московского региона. Синтетические наркотики распространялись бесконтактным способом при помощи электронных программ через интернет. При обысках изъято свыше 5 кг запрещенных веществ", - сказала она.

По ее словам, задержанные подозреваются в совершении более 20 особо тяжких преступлений. Возбуждены уголовные дела о незаконном производстве и сбыте наркотических средств, а также об организации преступного сообщества. Задержанные заключены под стражу.

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