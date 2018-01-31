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Прокуратура просит суд освободить из-под стражи врача-гематолога Мисюрину

Происшествия
31 января, 16:16 UTC+3

В ведомстве отмечают, что в ходе следствия были допущены нарушения

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© Григорий Сысоев/ТАСС

 

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Прокуратура просит суд отменить приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, освободить ее из-под стражи и вернуть уголовное дело в надзорное ведомство. Об этом сообщила Генпрокуратура в своем Telegram-канале.

"Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы внесла апелляционное представление на приговор Черемушкинского районного суда в отношении Елены Мисюриной. Прокуратура просит отменить состоявшееся судебное решение и вернуть уголовное дело прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ", - пояснили в Генпрокуратуре.

"Прокуратура также просит судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда, которой адресовано апелляционное представление, освободить из-под стражи Мисюрину и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - говорится в сообщении.

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В Генпрокуратуре отметили, что в ходе следствия были допущены нарушения. "Так, выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам. Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной", - пояснили в ведомстве.

Ранее суд признал Елену Мисюрину виновной по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека") и приговорил ее к двум годам колонии. Было установлено, что 25 июля 2013 года врач-гематолог московской частной клиники Мисюрина, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции и своими действиями причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых он через несколько дней скончался. Защита Мисюриной подала апелляционную жалобу на приговор.

Приговор вызвал резонанс в медицинских кругах Москвы. 26 января председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов сообщил ТАСС, что его организация подготовила обращение к главе Московского городского суда с требованием более тщательно изучить все обстоятельства случившегося и пересмотреть судебный вердикт.

Вместе с тем в Следственном комитете сообщили, что экспертизы подтвердили вину Мисюриной в смерти пациента.

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