В Москве возле бизнес-центра совершено покушение на предпринимателя

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Неизвестные расстреляли предпринимателя около входа в бизнес-центр "Святогор" в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные подъехали, предположительно, на автомобиле Chevrolet, совершили несколько выстрелов в мужчину, бросили автомобиль и скрылись", - сообщил источник. Предприниматель получил два огнестрельных ранения, он госпитализирован. По данным собеседника агентства, госномера автомобиля принадлежат другой машине.

В пресс-службе ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт стрельбы. "В 14:43 мск на службу "02" поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины около бизнес-центра по адресу: ул. Летниковская, дом 10, строение 1", - сказал представитель полиции, отметив, что пострадавший - мужчина 1974 года рождения.