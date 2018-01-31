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В Москве возле бизнес-центра совершено покушение на предпринимателя

Происшествия
31 января, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Пострадавший доставлен в больницу с двумя огнестрельными ранениями

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© АГН "Москва"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Неизвестные расстреляли предпринимателя около входа в бизнес-центр "Святогор" в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные подъехали, предположительно, на автомобиле Chevrolet, совершили несколько выстрелов в мужчину, бросили автомобиль и скрылись", - сообщил источник. Предприниматель получил два огнестрельных ранения, он госпитализирован. По данным собеседника агентства, госномера автомобиля принадлежат другой машине.

В пресс-службе ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт стрельбы. "В 14:43 мск на службу "02" поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины около бизнес-центра по адресу: ул. Летниковская, дом 10, строение 1", - сказал представитель полиции, отметив, что пострадавший - мужчина 1974 года рождения.

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