В Москве мужчины вдвое чаще женщин становятся жертвами краж и убийств

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мужчины в Москве в два раза чаще женщин становятся жертвами таких видов преступлений, как грабежи, кражи, разбои и убийства. Об этом свидетельствуют данные статистики за прошлый год, обнародованные прокуратурой столицы.

В 2017 году в Москве были совершены 61 тыс. краж, в которых в 62% случаев пострадавшими оказались мужчины, в 38% - женщины. Пенсионеры пострадали от воров лишь в 7,6% случаев, а дети - в 0,5%.

Из почти 4,5 тыс. грабежей, совершенных за прошлый год в столице, в 65% случаев потерпевшими становились мужчины, в 7% - пожилые люди, в 2,7% - несовершеннолетние.

В минувшем году в Москве было совершено почти 900 разбоев. Здесь также более двух третей потерпевших составили мужчины.

Мужчины вдвое чаще женщин становятся и жертвами убийств в столице. За год в Москве совершено 315 убийств, в 69% случаев жертвами становились мужчины, в 31% - женщины, пенсионеры - в 10% случаев, дети - в 4%.

Всего за 2017 год в Москве было совершено 140 тыс. преступлений. 44% из них составили кражи, 17% - мошенничества, еще 13% преступлений связаны с наркотиками. Больше всего преступлений было совершено в Восточном, Центральном, Южном и Западном округах Москвы, меньше всего - в Московском метрополитене.