Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве мужчины вдвое чаще женщин становятся жертвами краж и убийств

Происшествия
31 января, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

По данным прокуратуры, среди общего числа жертв воров женщин менее 40%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мужчины в Москве в два раза чаще женщин становятся жертвами таких видов преступлений, как грабежи, кражи, разбои и убийства. Об этом свидетельствуют данные статистики за прошлый год, обнародованные прокуратурой столицы.

В 2017 году в Москве были совершены 61 тыс. краж, в которых в 62% случаев пострадавшими оказались мужчины, в 38% - женщины. Пенсионеры пострадали от воров лишь в 7,6% случаев, а дети - в 0,5%.

Из почти 4,5 тыс. грабежей, совершенных за прошлый год в столице, в 65% случаев потерпевшими становились мужчины, в 7% - пожилые люди, в 2,7% - несовершеннолетние.

В минувшем году в Москве было совершено почти 900 разбоев. Здесь также более двух третей потерпевших составили мужчины.

Мужчины вдвое чаще женщин становятся и жертвами убийств в столице. За год в Москве совершено 315 убийств, в 69% случаев жертвами становились мужчины, в 31% - женщины, пенсионеры - в 10% случаев, дети - в 4%.

Всего за 2017 год в Москве было совершено 140 тыс. преступлений. 44% из них составили кражи, 17% - мошенничества, еще 13% преступлений связаны с наркотиками. Больше всего преступлений было совершено в Восточном, Центральном, Южном и Западном округах Москвы, меньше всего - в Московском метрополитене.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Коболев: Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
2
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Welcome Home, или Возвращение на Родину
5
Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда
6
"Синее кровавое суперлуние": куда смотреть и чего опасаться
7
Пентагон опубликовал видеозапись маневра Су-27 во время перехвата самолета-разведчика США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама