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Рязанские следователи начали проверку видео с лежащим в луже крови пациентом больницы

Происшествия
31 января, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Сообщается, что по утверждению автора, видеозапись сделана в приемном покое Рязанской областной клинической больницы два года назад

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следователи в Рязанской области начали доследственную проверку по факту возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи в одной из больниц после появления в интернете видеоролика, на котором видно, как пациент неподвижно лежит на полу учреждения в луже крови. Об этом сообщили в среду в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.

"В сети Интернет размещен видеоролик, на котором человек лежит на полу в луже крови. По утверждению автора, видеозапись сделана в приемном покое Рязанской областной клинической больницы два года назад. По факту возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления Анжелика Евдокимова, следователям предстоит выяснить, в каком междучреждении произошел инцидент.

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