Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом в Ростовской области

Происшествия
31 января, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

В ведомстве добавили, что всем пострадавшим будут выплачены денежные компенсации согласно действующему законодательству

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Специалисты Ространснадзора проверят компанию ООО "Нейс-Трансфер", автобус которой в среду попал в ДТП на трассе в Ростовской области, в результате чего четыре человека погибли, еще 15 пострадали, сообщила пресс-служба ведомства.

Смотрите также

Автобус с пассажирами упал в кювет на трассе в Ростовской области

"Южное межрегиональное управление Госавтодорнадзора проведет внеплановую выездную проверку в отношении перевозчика ООО "Нейс-Трансфер", автобус которого 31 января попал в аварию в Ростовской области. <…> На место происшествия выезжали сотрудники территориального управления Госавтодорнадзора", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, перевозка пассажиров была заказная и осуществлялась по маршруту Саратов - Ростов-на-Дону. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса.

"В связи с тем, что автобус был застрахован, всем пострадавшим будут выплачены денежные компенсации согласно действующему законодательству", - добавили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ростовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Коболев: Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
2
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Welcome Home, или Возвращение на Родину
5
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
6
Призовые соревнований для не допущенных к ОИ атлетов будут эквивалентны олимпийским
7
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама