Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом в Ростовской области

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Специалисты Ространснадзора проверят компанию ООО "Нейс-Трансфер", автобус которой в среду попал в ДТП на трассе в Ростовской области, в результате чего четыре человека погибли, еще 15 пострадали, сообщила пресс-служба ведомства.

"Южное межрегиональное управление Госавтодорнадзора проведет внеплановую выездную проверку в отношении перевозчика ООО "Нейс-Трансфер", автобус которого 31 января попал в аварию в Ростовской области. <…> На место происшествия выезжали сотрудники территориального управления Госавтодорнадзора", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, перевозка пассажиров была заказная и осуществлялась по маршруту Саратов - Ростов-на-Дону. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса.

"В связи с тем, что автобус был застрахован, всем пострадавшим будут выплачены денежные компенсации согласно действующему законодательству", - добавили в ведомстве.