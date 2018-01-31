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Оренбургский суд взыскал 180 тыс. рублей со школы, где девочке на уроке проломило голову

Происшествия
31 января, 17:16 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 31, января. /ТАСС

Установлено, что в сентябре 2017 года учитель вывел детей на спортплощадку при плохой погоде, от резкого порыва ветра на одну из учениц упала отломившаяся ветка

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ОРЕНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Суд в Оренбургской области взыскал компенсацию с администрации школы в пользу пятиклассницы, которой на уроке физкультуры проломило голову, сообщил ТАСС в среду представитель пресс-службы областной прокуратуры.

"Бузулукский районный суд поддержал иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда, причиненного пятикласснице, получившей тяжкий вред здоровью во время урока физкультуры. В пользу ребенка с учебного заведения взыскано 180 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

В сентябре прошлого года учитель физкультуры сельской школы в Курманаевском районе, несмотря на плохую погоду, вывел пятиклассников на занятия на спортивную площадку школы. От резкого порыва ветра на одну из девочек упала отломившаяся от дерева ветка, и ребенок получил травмы, в том числе перелом костей черепа.

Также прокуратура направила представление в адрес начальника районного отдела образования, по результатам рассмотрения которого директору школы объявлен выговор.

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