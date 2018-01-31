Покушение на бизнесмена у центра "Святогор" может быть связано с его деятельностью

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту перестрелки около бизнес-центра "Святогор" в Москве, в результате которой был ранен бизнесмен. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, покушение могло быть связано с предпринимательской деятельностью потерпевшего.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Следствием рассматриваются различные версии совершенного преступления, в том числе предпринимательская деятельность потерпевшего", - сообщила она.

По предварительным данным, в среду у входа в бизнес- центр на Летниковской улице в Москве неизвестные не менее трех раз выстрелили в мужчину 1974 года рождения. Потерпевший госпитализирован с огнестрельными ранениями. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что раненный во время покушения бизнесмен Александр Осетров занимает должность заместителя гендиректора НСТ-банка, а также возглавляет компанию по созданию баз данных и информационных ресурсов.