Возбуждено дело по ДТП с четырьмя погибшими под Калугой

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следователи УМВД по Калужской области возбудили уголовное после ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

"По данному факту следственным управлением УМВД России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщалось ранее, 28 января в 23:00 мск на 233-м км автодороги М-3 "Украина" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительной информации, водитель автомашины Volkswagen Passat, двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Volkswagen Golf. В результате столкновения четыре человека погибли и пять получили ранения. Водитель Volkswagen Passat", мужчина 1978 года рождения, попал в больницу.