Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На юго-востоке Петербурга при перестрелке ранили полицейского

Происшествия
31 января, 22:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, января. /ТАСС

Двое злоумышленников ранены, третьего разыскивает полиция

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Злоумышленники ранили сотрудника патрульно-постовой службы Петербурга во время перестрелки, когда они пытались скрыться после ограбления ювелирного магазина. Об этом ТАСС в среду сообщили в региональном управлении МВД РФ.

"На проспекте Большевиков [в Невском районе] была попытка нападения на ювелирный магазин. Двое сотрудников полиции при патрулировании территории пресекли ее. Трое злоумышленников попытались скрыться с места преступления, полицейские начали преследование. На пересечении Ириновского и Индустриального проспектов неизвестные открыли огонь по сотрудникам, полицейские начали ответный. В результате перестрелки был ранен сотрудник ППС. Он госпитализирован", - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В управлении также отметили, что двое злоумышленников ранены, третьего разыскивают правоохранительные органы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Пентагон опубликовал пять видео маневров Су-27 во время перехвата самолета-разведчика США
4
Путин извинился перед олимпийцами за то, что власти не смогли оградить их от нападок извне
5
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
6
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
7
Глава "Нафтогаза": Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама