На юго-востоке Петербурга при перестрелке ранили полицейского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Злоумышленники ранили сотрудника патрульно-постовой службы Петербурга во время перестрелки, когда они пытались скрыться после ограбления ювелирного магазина. Об этом ТАСС в среду сообщили в региональном управлении МВД РФ.

"На проспекте Большевиков [в Невском районе] была попытка нападения на ювелирный магазин. Двое сотрудников полиции при патрулировании территории пресекли ее. Трое злоумышленников попытались скрыться с места преступления, полицейские начали преследование. На пересечении Ириновского и Индустриального проспектов неизвестные открыли огонь по сотрудникам, полицейские начали ответный. В результате перестрелки был ранен сотрудник ППС. Он госпитализирован", - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В управлении также отметили, что двое злоумышленников ранены, третьего разыскивают правоохранительные органы.