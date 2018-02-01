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Родственники экипажа судна "Восток" получат по 1,5 млн рублей

Происшествия
1 февраля, 2:40 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Семьи пропавших моряков также получат выплаты от компании - страховщика

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©  Алексей Павлишак/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Компания "ДВ-флот", судовладелец пропавшего в Японском море судна "Восток", окажет помощь родственникам экипажа траулера, выплатив по 1,5 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Станислав Мальчевский.

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"Предприятие за каждого члена погибшего экипажа выплатит по 1,5 млн рублей. Кроме этого, семьи получат страховые выплаты от компании - страховщика", - сказал Мальчевский.

В настоящий момент статус экипажа "Востока" не изменился: пока идут поиски, моряки не признаны погибшими или пропавшими без вести. Как сообщили ТАСС в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ, официально признать 20 моряков пропавшими без вести может только суд. При этом, сказали в свою очередь в министерстве социальной защиты Сахалинской области, установить факт гибели без вести пропавшего человека должен Следственный комитет. После этого факт смерти подтверждает ЗАГС, на основании чего соцслужбы могут выплачивать родственникам денежные средства, предусмотренные законодательством.

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25 января в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. К концу третьего дня поисково-спасательной операции были обнаружены несколько предметов и два пустых плота. После того, как Морской спасательно-координационный центр Владивостока в понедельник приостановил активную фазу поисковой операции, ее проведение взяло на себя МЧС, задействовав самолеты Бе-200.

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