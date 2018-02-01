Число задержанных членов руководства PDVSA возросло до 80

ТАСС, 1 февраля. Венесуэльские власти задержали в общей сложности 80 человек в ходе расследования коррупционных преступлений в государственной нефтегазовой компании PDVSA. Об этом сообщил в среду Тарек Уильям Сааб, назначенный Конституционной ассамблей генеральным прокурором страны.

"Мы задержали 80 бывших руководящих сотрудников PDVSA, которые вели незаконную деятельность с целью личного обогащения", - цитирует Сааба сайт телеканала Globovision.

В ходе чистки рядов в стратегической для страны отрасли в 2017 году были задержаны несколько руководителей Citgo, американского подразделения PDVSA, а также экс-президенты самой PDVSA и бывшие министры нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино и Нельсон Мартинес.

Их предшественник Рафаэль Рамирес также подозревается в коррупционных преступлениях. Он долгое время возглавлял нефтяную промышленность Венесуэлы, после чего перешел на дипломатическую работу. В декабре 2017 Рамирес сообщил об отставке с поста постпреда Венесуэлы в ООН. В настоящее время он находится за пределами страны и отрицает обвинения в свой адрес.