Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число задержанных членов руководства PDVSA возросло до 80

Происшествия
1 февраля, 2:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Отмечается, что задержанные вели незаконную деятельность с целью личного обогащения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 февраля. Венесуэльские власти задержали в общей сложности 80 человек в ходе расследования коррупционных преступлений в государственной нефтегазовой компании PDVSA. Об этом сообщил в среду Тарек Уильям Сааб, назначенный Конституционной ассамблей генеральным прокурором страны.

Смотрите также

Экс-глава PDVSA заявил о непричастности к коррупции в компании

Reuters: в Венесуэле задержали экс-министра нефти и бывшего главу PDVSA

"Мы задержали 80 бывших руководящих сотрудников PDVSA, которые вели незаконную деятельность с целью личного обогащения", - цитирует Сааба сайт телеканала Globovision.

В ходе чистки рядов в стратегической для страны отрасли в 2017 году были задержаны несколько руководителей Citgo, американского подразделения PDVSA, а также экс-президенты самой PDVSA и бывшие министры нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино и Нельсон Мартинес.

Их предшественник Рафаэль Рамирес также подозревается в коррупционных преступлениях. Он долгое время возглавлял нефтяную промышленность Венесуэлы, после чего перешел на дипломатическую работу. В декабре 2017 Рамирес сообщил об отставке с поста постпреда Венесуэлы в ООН. В настоящее время он находится за пределами страны и отрицает обвинения в свой адрес.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
США Венесуэла
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Пентагон опубликовал пять видео маневров Су-27 во время перехвата самолета-разведчика США
4
Путин извинился перед олимпийцами за то, что власти не смогли оградить их от нападок извне
5
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
6
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
7
Глава "Нафтогаза": Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама