Самолет сел в аэропорту Атлантик-Сити, чтобы забрать россиян на Кубу

АТЛАНТИК-СИТИ /штат Нью-Джерси/, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Самолет, который должен забрать пассажиров рейса авиакомпании Azur Air из международного аэропорта города Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), прибыл в среду в эту воздушную гавань. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил дежурный представитель Службы таможенного и пограничного контроля США.

"Самолет приземлился после 19:00 по местному времени (03:00, 1 февраля). Сейчас он находится неподалеку от терминала", - уточнил представитель службы.

"Прежде всего, необходимо обеспечить перегрузку багажа пассажиров с одного самолета на другой. После этого пассажиры поднимутся на борт", - рассказал дежурный Службы таможенного и пограничного контроля США. По его словам, "все эти процедуры могут занять около двух часов". После этого самолет вылетит на Кубу.

Ранее сообщалось, что самолет чартерной авиакомпании Azur Air, который летел из России на Кубу, совершил 31 января внеплановую посадку в Атлантик-Сити из-за повышенного расхода топлива. Приземление прошло в штатном режиме. На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа. Пассажиров планируется отправить на Кубу, для этого выделен рейс из Варадеро в Атлантик-Сити, сообщил ТАСС консул генерального консульства России в Нью-Йорке Артем Теванян.