Бывшего главу Энгельсского района подозревают в получении взятки

САРАТОВ, 1 февраля. /ТАСС/. Следственные органы направили в суд ходатайство об аресте бывшего главы Энгельсского района Саратовской области Дмитрия Лобанова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила ТАСС в четверг специалист по связям со СМИ Волжского районного суда Саратова Зулиха Бибарсова.

"В суд поступило ходатайство об аресте Дмитрия Лобанова, подозреваемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сообщила она.

С 2011 года Лобанов занимал должность главы Энгельсского района, в 2016 году стал председателем районного собрания депутатов, в январе прошлого года сложил полномочия по собственному желанию.

По словам Бибарсовой, Лобанов был задержан на днях сотрудниками ФСБ. "На данный момент суд продлил Лобанову срок задержания на 72 часа, решение об избрании меры пресечения перенесено на 3 февраля", - сказала она.

По данным СМИ, бывшего главу района подозревают в махинациях с земельными участками.