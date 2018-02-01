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Губернатор Анкары: взрыв в здании налоговой инспекции в столице Турции мог быть саботажем

Происшествия
1 февраля, 23:38 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 1, февраля. /ТАСС

Ранее полиция сообщила, что взрыв в здании налоговой инспекции в районе Чукурамбар произошел из-за утечки бытового газа.

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АНКАРА, 1 февраля. /ТАСС/. Взрыв, который прогремел в четверг в одном из районов Анкары, мог быть саботажем. С такой версией, как сообщил телеканал Нaber Turk, выступил губернатор Анкары Эрджан Топаджа.

"Есть вероятность, что это был саботаж", - сказал он.

Ранее корреспонденту ТАСС сотрудник полиции сообщил, что взрыв в здании налоговой инспекции в столичном районе Чукурамбар произошел из-за утечки бытового газа. По словам сотрудника правопорядка, "в результате происшествия ранения получили три человека". Взрыв был такой силы, что он был слышен в нескольких районах города. В результате него были также повреждены соседние здания.

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