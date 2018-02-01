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Почти 300 человек эвакуированы в Гватемале из-за извержения вулкана Фуэго

Происшествия
1 февраля, 23:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Всплеск активности колосса сопровождается взрывами и выбросами пепла на высоту до 7 км над уровнем моря

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ТАСС, 1 февраля. Эвакуация жителей потенциально уязвимых районов началась в Гватемале в связи с первым в 2018 году извержением вулкана Фуэго. К настоящему времени в безопасные зоны вывезены уже 280 человек, сообщил в четверг Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Всплеск активности колосса, находящегося всего в 50 км от столицы страны, сопровождается взрывами и выбросами пепла на высоту до 7 км над уровнем моря. Власти призвали население соблюдать необходимые меры предосторожности и не приближаться к вулкану. В двух департаментах были отменены занятия в школах.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории центральноамериканской республики. В январе 2016 года из-за его извержения столичный международный аэропорт Аурора временно прекратил работу.

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