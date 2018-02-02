Суд признал Никиту Белых виновным и приговорил к 8 годам колонии строгого режима

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взяток и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 48 млн рублей.

Чтобы огласить приговор, насчитывающий 400 страниц, судье понадобилось без малого 10 часов. Из-за плохого самочувствия подсудимого в заседании четыре раза объявлялся перерыв.

Защита Белых уже объявила, что обжалует приговор. В свою очередь, Генпрокуратура также может подать апелляцию, поскольку считает приговор недостаточно суровым.

Признан виновным

Белых был около полудня доставлен в суд под конвоем из СИЗО. В зал он вошел, опираясь на трость, и проследовал в клетку для подсудимых.

Чтобы освободить место, из зала убрали сиденья, но на оглашение приговора собралось так много репортеров, что места всем все равно не хватило, пришлось в одном из соседних залов организовать телетрансляцию.

Судья Татьяна Васюченко начала оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении экс-губернатора. "Суд установил вину Белых в получении взятки от [предпринимателя Юрия] Судгаймера", - сообщила она.

Согласно судебному вердикту, Белых, будучи должностным лицом, получил взятки за совершение действий и за бездействие в отношении Судгаймера и его представителей, а также за общее им покровительство и попустительство по службе (часть 6 статьи 290 УК РФ).

"Судгаймер дал согласие передать Белых €200 тыс. (первая часть взятки в €400 тыс.), что эквивалентно более 9 млн рублей по курсу ММВБ на момент совершения преступления, за покровительство и попустительство по службе. Данную сумму он передал в кабинете губернатора в 2014 году. Далее Белых действовал в интересах НЛК (ОАО "Нововятский лыжный комбинат") и УК "Лесхоз" и оказывал в отношении этих организаций покровительство, используя авторитет и занимаемую должность", - говорится в приговоре.

Вторую часть взятки Белых, по данным следствия, получил в 2016 году двумя частями: €50 тыс. в конверте от посредника и €150 тыс. лично от Судгаймера в московском ресторане.

Но вину не признал

Именно там, в ресторане, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года. Чиновника поместили под стражу, ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.

Следствие, в ходе которого было допрошено свыше 140 свидетелей, длилось больше года. В начале сентября 2017 года Пресненский суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Гособвинение сочло вину Белых доказанной, и 26 января текущего года гособвинитель Марина Дятлова попросила суд признать Белых виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также по совокупности преступлений назначить штраф в размере 100 млн рублей.

Сам Белых ни в ходе следствия, ни на суде свою вину не признал. Выступая в суде с последним словом, он сравнил себя с главным героем культового романа Кена Кизи "Над кукушкиным гнездом" - свободолюбивым пациентом, который попытался навести свои собственные порядки в психиатрической лечебнице, куда был переведен из тюрьмы. Обвиняемый утверждал, что его вина не доказана, и просил суд вынести оправдательный приговор.

С перерывами на медпомощь

В четверг первую часть выступления судьи Белых, который страдает диабетом и рядом других заболеваний, выслушал стоя, держась руками за прутья решетки. После первого перерыва, во время которого ему была оказана необходимая медицинская помощь, он все же воспользовался предложением судьи и присел на скамью подсудимых, облокотившись на ее спинку.

Впоследствии судья Васюченко еще трижды прекращала чтение приговора и объявляла перерыв в связи с плохим самочувствием подсудимого. После четвертого перерыва в ожидании резолютивной части приговора бывший губернатор уже не садился, он стоял, опираясь двумя руками на решетку клетки.

Восемь лет и три года

В итоге суд приговорил Белых к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей. Кроме того, он после отбытия наказания на три года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

При этом суд оправдал Белых по одному из эпизодов получения взятки за недостаточностью доказательств.

Фактически суд назначил экс-главе региона минимальное наказание, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ. "Срок исчислять с 1 февраля 2018 года, зачесть срок, проведенный под стражей", - постановила судья.

В соответствии с действующим законодательством человек, осужденный за особо тяжкое преступление, может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) лишь по отбытии двух третей назначенного срока. Таким образом, Белых сможет рассчитывать на УДО лишь осенью 2021 года.

"Смертельный приговор"

Супруга экс-губернатора Екатерина, комментируя вердикт суда, сказала, что "Пресненский суд абсолютно с карательным подходом оглашал приговор, мы будем бороться, это не последняя инстанция".

Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее мужа. "Огромное спасибо тем, кто понимает, что Никита Юрьевич не виновен, кто нас поддерживает и пишет письма. Два года в "Лефортово" (Белых провел под стражей в СИЗО 19 месяцев) - это тяжело даже для здорового человека. Восемь лет - это смертельный приговор для него", - сказала супруга Белых.

Представляющий интересы Белых адвокат Андрей Грохотов также сказал, что здоровье его клиента "вызывает опасения". В то же время он пояснил, что заболевания бывшего губернатора не подпадают под список правительства РФ, которым предусматривается освобождение от отбывания наказания в местах лишения свободы в связи с болезнью, иначе защита давно бы поставила этот вопрос.

По словам Грохотова, защита намерена обжаловать приговор. "Мы рады, что суд услышал наши доводы и по одному эпизоду Никита Юрьевич был оправдан. Однако по эпизоду с Судгаймером мы недовольны, обязательно обжалуем приговор. Мы не согласны с квалификацией и сроком приговора. Мы просили оправдания по всем эпизодам", - сказал адвокат.

Претензии обвинения

Со своей стороны Генпрокуратура России не исключила возможности того, что тоже обжалует приговор экс-губернатору.

"Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решен в установленный законом срок", - говорится в сообщении, которое ведомство разместило в своем Telegram-канале.

Неудовольствие обвинения вызвано тем, что суд исключил один из эпизодов дела, а также признак "вымогательство взятки".