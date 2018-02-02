Движение на Носовихинском шоссе ограничено из-за прорыва водопроводной трубы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Движение большегрузного транспорта ограничено на Носовихинском шоссе из-за прорыва водопроводной трубы и образования наледи на дороге, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"На Носовихинском шоссе произошел прорыв трубы. Вода быстро замерзает, в результате чего на шоссе образовалась наледь", - сказал собеседник агентства.

Однако по данным "Реутовского водоканала", в зоне ответственности которого произошло происшествие, прорыва трубы не было. "Причина [появления фонтана] - не прорыв трубы, а пожарный гидрант. Около 9 часов вечера пожарные рядом [около торгового центра "Реутов Парк"] тушили пожар, открыли для этого гидрант и не закрыли до конца. Воду в дома по соседству не перекрывали. На данный момент поток воды уже перекрыт, вода не течет", - сообщил ТАСС дежурный ООО "Реутовский водоканал".

Пресс-служба администрации города Реутова не смогла оперативно прокомментировать ТАСС ситуацию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что движение в районе аварии ограничено. "В районе 3-4 км Носовихинского шоссе образовалась наледь, сотрудники полиции регулируют движение и следят за безопасностью", - сказал сотрудник пресс-службы.