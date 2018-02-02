Церковь горит в Южном Бутове

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел на крыше церкви на ул. Маршала Савицкого в Южном Бутове на юге Москвы, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города.

"Возгорание произошло на крыше Владимирской Церкви на ул. Маршала Савицкого" - сказал собеседник агентства.

Кровля и перекрытия горят на площади 20 кв. м, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В одноэтажном деревянном строении происходит загорание кровли, деревянных перекрытий и утеплителя на общей площади около 20 кв. м.", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ведется тушение пожара.