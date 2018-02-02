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Guardian: из археологического фонда в Великобритании украдено 15 тыс. артефактов

Происшествия
2 февраля, 16:42 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 2, февраля. /ТАСС

Сотрудники фонда надеются, что кто-нибудь узнает украденные предметы при попытке продажи и поможет вернуть хотя бы часть из них

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ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Несколько тысяч уникальных предметов старины, в том числе англосаксонские украшения, монеты, изделия из металла и кости, были похищены из хранилища археологического фонда в городе Кентербери на юго-востоке Великобритании. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, злоумышленники несколько раз проникали в хранилище Кентерберийского археологического фонда, который занимается раскопками, исследованиями и просветительской деятельностью. Сотрудники предполагают, что фонд в общей сложности не досчитался около 15 тыс. отдельных артефактов.

"Много времени уйдет на то, чтобы понять, что конкретно было украдено, - рассказал работник фонда Эндрю Ричардсон. - Предстоит большая работа, и, возможно, нам потребуется помощь добровольцев". "Единственный шанс вернуть похищенное - это информировать как можно больше граждан и рассчитывать на то, что кому-то из них удастся узнать ворованные вещи, если их попытаются продать", - считает он.

По словам сотрудников фонда, преступники, судя по всему, пытались вынести из помещения как можно больше, поэтому хватали все без разбора. Их добычей поэтому стала и коллекция бутафорских топоров, монет и брошей, предназначенных для проведения образовательных мероприятий. Злоумышленники утащили также гипсовый бюст королевы Виктории. Исчез и набор специнструментов стоимостью около £1 тыс.

Организация призвала горожан быть внимательнее к объявлениям, особенно если на продажу выставляют какие-то исторические артефакты.

В настоящее время археологический фонд ведет раскопки рядом с кафедральным собором в городе Сент-Олбанс (графство Хартфордшир) и отелем Slatters ("Слеттерс") в Кентербери, где ранее была обнаружена часть древнеримской стены.

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