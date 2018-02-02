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Автоцистерна с углекислотой перевернулась в районе Ступино

Происшествия
2 февраля, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

На участке дороги частично перекрыто движение, пострадавших нет

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Автоцистерна с углекислотой опрокинулась на трассе на юге Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"На трассе М-4 "Дон" в районе 84-го км в сторону Москвы в районе города Ступино перевернулась фура с углекислотой", - сообщили в ведомстве.

В результате ЧП частично перекрыто движение на данном участке дороги. "Разлива топлива нет, пострадавших в результате инцидента нет", - сообщили в подмосковном главке полиции.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что на месте работают специалисты МЧС области. "Последствия аварии устраняются. Опасности для населения нет", - отметили в ведомстве.

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