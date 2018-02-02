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В Оренбургской области возбудили дело о хищении у дольщиков более 10 млн рублей

Происшествия
2 февраля, 17:16 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 2, февраля. /ТАСС

Строительная компания похитила обманным путем деньги у 21 местного жителя

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ОРЕНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищении более 10 млн рублей у дольщиков в Оренбургской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"В полицию с заявлениями о хищении денежных средств обратились жители Оренбурга и Оренбургского района, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным полиции, с ноября 2015 года по декабрь 2016 года сотрудники одной из строительных компаний под предлогом возведения жилых домов на территории Оренбургского района обманным путем похищали деньги дольщиков.

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. По данным регионального надзорного ведомства, компания "Гармония в доме" заключила с 21 местным жителем договор долевого строительства четырех многоквартирных домов в поселках Нежинке и Весеннем. Компания своих обязательств не выполнила, материальный ущерб не возместила.

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