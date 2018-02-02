Главный архитектор Махачкалы задержан по делу о превышении полномочий

МАХАЧКАЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова в рамках уголовного дела о превышении полномочий, сообщил ТАСС в пятницу представитель пресс-службы республиканского следственного управления СК РФ.

"Архитектор задержан и доставлен в ИВС (изолятор временного содержания - прим. ТАСС)", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе республиканского СУ СК сообщили, что следствие возбудило уголовное дело в отношении начальника управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Магомедрасула Гитинова по подозрению в превышении полномочий. По данным следствия, в феврале 2015 года Гитинов составил градостроительный план земельного участка площадью 600 кв. м по улице Тимирязева города Махачкалы "с нарушением границ земельного участка, принадлежащего местному жителю". На основании этого плана управление архитектурно-строительного надзора Махачкалы в мае 2015 года выдало разрешение на строительство многоэтажного жилого дома строительной организации ООО "Гранит".

Отмечалось, что в результате незаконных действий Гитинова под зону застройки частично попал земельный участок, принадлежащий горожанину, в том числе, на котором ООО "Гранит" выполнены строительные работы по закладке фундамента. В феврале 2017 года по иску гражданина к администрации города судом принято решение о сносе за счет администрации города объекта незавершенного строительства - фундамента 12-этажного многоквартирного жилого дома. В ведомстве рассказали, что стоимость работ по демонтажу и вывозу мусора составляет около 4 млн рублей.

В пятницу утром в здании мэрии Махачкалы прошли оперативные мероприятия в рамках дела в отношении временно отстраненного от должности мэра Мусы Мусаева, обвиняемого в превышении полномочий. Источник отмечал, что основные мероприятия проходили в управлении архитектуры города. Также сообщалось, что следственно-оперативные мероприятия прошли в доме главного архитектора Махачкалы.

После оперативных мероприятий Гитинов был доставлен на работу в администрацию, откуда его затем доставили в здание республиканского следственного управления.