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Бывший менеджер Сбербанка на Ставрополье отправится в колонию за хищение

Происшествия
2 февраля, 18:20 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 2, февраля. /ТАСС

Ущерб Сбербанку от действий собственного менеджера составил 15 млн рублей

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СТАВРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к 2,5 года колонии бывшую сотрудницу ставропольского отделения Сбербанка, оформлявшую банковские карты на подставных лиц. Ущерб Сбербанку от действий собственного менеджера составил 15 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ по краю.

"Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю были возбуждены семь уголовных дел. <…> (Менеджер) признана виновной и приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - уточняется в сообщении.

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