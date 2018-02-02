Бывший менеджер Сбербанка на Ставрополье отправится в колонию за хищение

СТАВРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к 2,5 года колонии бывшую сотрудницу ставропольского отделения Сбербанка, оформлявшую банковские карты на подставных лиц. Ущерб Сбербанку от действий собственного менеджера составил 15 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ по краю.

"Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю были возбуждены семь уголовных дел. <…> (Менеджер) признана виновной и приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - уточняется в сообщении.