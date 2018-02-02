Четыре человека погибли от отравления газом под Саратовом

САРАТОВ, 2 февраля. /ТАСС/. Трое взрослых и 10-летняя девочка погибли в результате отравления газом в городе Маркс Саратовской области. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-секретарь регионального Следственного управления СК России Екатерина Котлова.

"В одном из домов в г. Маркс обнаружены четверо погибших, среди которых - женщина 1984 года рождения, ее дочь 2008 года рождения, а также мужчина 1996 и девушка 1999 года рождения. По предварительным данным, все четверо скончались от отравления газом", - сказала Котлова.

Она уточнила, что сейчас на месте работают следователи, которые установят все обстоятельства трагедии, в том числе исправность газовой аппаратуры в доме.