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Четыре человека погибли от отравления газом под Саратовом

Происшествия
2 февраля, 23:43 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 2, февраля. /ТАСС

Сейчас на месте работают следователи, которые установят все обстоятельства трагедии, в том числе исправность газовой аппаратуры в доме

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САРАТОВ, 2 февраля. /ТАСС/. Трое взрослых и 10-летняя девочка погибли в результате отравления газом в городе Маркс Саратовской области. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-секретарь регионального Следственного управления СК России Екатерина Котлова.

"В одном из домов в г. Маркс обнаружены четверо погибших, среди которых - женщина 1984 года рождения, ее дочь 2008 года рождения, а также мужчина 1996 и девушка 1999 года рождения. По предварительным данным, все четверо скончались от отравления газом", - сказала Котлова.

Она уточнила, что сейчас на месте работают следователи, которые установят все обстоятельства трагедии, в том числе исправность газовой аппаратуры в доме.

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