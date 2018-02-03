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Россиянин Левашов экстрадирован в США

Происшествия
3 февраля, 1:29 UTC+3

По словам представителя американского минюста, подозреваемый в киберпреступлениях уже предстал перед судом

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Петр Левашов

Петр Левашов

© EPA/LUCA PIERGIOVANNI / POOL

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Подозреваемый в киберпреступлениях россиянин Петр Левашов экстрадирован в США и уже предстал перед судом в штате Коннектикут. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель американского министерства юстиции Николь Навас.

По ее словам, "российский гражданин был экстрадирован из Испании" и предстал в пятницу перед судом штата Коннектикут по обвинениям в причастности к сети компьютеров Kelihos, зараженных вирусом и находившихся под контролем хакеров, которые таким образом занимались вредоносной деятельностью, в том числе сбором данных и распространением спама.

Слушания, которые на данный момент еще не закончились, ведет мировой судья Холли Фицсиммонс в городе Бриджпорт.

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"Предполагается, что Левашов контролировал и управлял сетью зараженных компьютеров Kelihos, которая использовалась для распространения сотен миллионов мошеннических электронных писем ежегодно, перехватывала учетные данные, <...> принадлежащие тысячам американцев, и распространяла вирусы-вымогатели в наших сетях", - сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Джон Кронан.

По его словам экстрадиция россиянина и суд над ним "демонстрируют неизменную приверженность минюста сотрудничеству с американскими международными партнерами по правоохранительным вопросам для выявления киберпреступников и привлечения их к ответственности за их действия".

В свою очередь прокурор Коннектикута Джон Дархэм утверждает, что Левашов "получал большую прибыль, управляя сетью, которая заразила компьютеры и затронула пользователей во всем мире".

В ФБР, которое участвовало в расследовании, отказались прокомментировать дело.

Обвинения и задержание в Испании

Петр Левашов, которого американские власти обвинили в совершении компьютерного мошенничества, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылки спама, был задержан по запросу США на территории Испании 7 апреля прошлого года. 

3 октября 2017 года 4-й отдел Уголовной коллегии Национальной судебной палаты Испании принял решение удовлетворить запрос США об экстрадиции Левашова. "Адвокатом задержанного была подана апелляция на вынесенное судебное решение, а компетентным испанским властям своевременно передан запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации об экстрадиции П. Ю. Левашова в Россию, где против него также было возбуждено уголовное дело в связи с совершением аналогичных преступлений", - говорится в заявлении российского посольства в Мадриде. Все это время посольство находилось в тесном контакте с задержанным и его адвокатом, отмечают российские дипломаты.

Замглавы МИД РФ Алексей Мешков в октябре прошлого года заявил, что Россия выступает против экстрадиции россиян в иностранные государства, включая США. Таким образом он прокомментировал решения об экстрадиции в США россиян Петра Левашова и Александра Винника, который был задержан в Греции.

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Персоны
Мешков, Алексей Юрьевич
Темы
Судебные преследования россиян за рубежом
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