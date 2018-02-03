Россиянин Левашов заявил о своей невиновности в суде в США

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Гражданин РФ Петр Левашов, которого власти США обвиняют в компьютерном мошенничестве, в пятницу заявил в суде в штате Коннектикут о своей невиновности. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянина Игорь Литвак.

"Он предстал перед судом и сказал, что невиновен", - указал защитник. По его словам, как минимум до понедельника Левашова будут содержать в тюрьме в городе Бриджпорт (штат Коннектикут). "А в понедельник посмотрим", - добавил он.

Говоря о самочувствии Левашова, экстрадированного в США из Испании, адвокат отметил: "Он очень усталый, долго летел, прилетел в страну, где никогда не был. Конечно, он не в самом лучшем состоянии, хочет отдохнуть, выспаться".

Литвак сообщил, что в последующие месяцы прокуратура должна предъявить все улики, которые будут использованы против Левашова на суде. По предположению адвоката, суд присяжных по данному делу может начаться позже в этом году.

Россиянин был задержан по запросу США на территории Испании 7 апреля 2017 года. Американские власти обвиняют его в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама. По утверждению американской стороны, россиянин причастен к созданию сети компьютеров Kelihos, зараженных вирусом и находившихся под контролем хакеров. С ее помощью сети якобы осуществляли несанкционированный сбор данных и рассылали спам.

3 октября 2017 года 4-й отдел Уголовной коллегии Национальной судебной палаты Испании принял решение удовлетворить запрос США о выдаче Левашова. Замглавы МИД РФ Алексей Мешков в октябре 2017 года заявил, что Россия выступает против экстрадиции россиян в иностранные государства, включая США. Таким образом он прокомментировал решения об экстрадиции в США россиян Петра Левашова и Александра Винника, который был задержан в Греции.