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Под Ростовом грузовик врезался в приехавшие на ДТП машины ГИБДД, МЧС и скорой

Происшествия
3 февраля, 14:18 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 3, февраля. /ТАСС

В результате аварии никто не пострадал

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль "Shacman" врезался в машины ГИБДД, МЧС и скорой помощи, которые работали на месте другого ДТП в Красносулинском районе Ростовской области, пострадавших нет. Об этом в субботу сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области

По предварительным данным МВД, в субботу в Красносулинском районе, водитель, управляя автомобилем "КамАЗ", не справился с управлением, столкнулся с автомобилем "Газель" и грузовым автомобилем "Вольво". На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

"Позже на этом же участке автодороге водитель, управляя грузовым автомобилем "Shacman", по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на автомобили ГИБДД, МЧС и скорой медицинской помощи, работающих на месте ДТП, а также на двигающийся в попутном направлении грузовой автомобиль. В результате двух дорожных происшествий никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении МВД.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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