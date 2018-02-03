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Архиепископ Филарет рассказал о поджоге радикалами храма Московского патриархата во Львове

Происшествия
3 февраля, 14:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, февраля. /ТАСС

При этом в спасательных службах области причиной возгорания назвали короткое замыкание

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КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Архиепископ Львовский и Галицкий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Филарет заявил, что неизвестные совершили поджог храма Святого Князя Владимира во Львове.

"Сегодня ночью в 2:00 (3:00 мск) часа от рук радикально настроенных людей был подожжен православный храм. То, что произошло во Львове, не укладывается в сознании людей. Становится странным, когда христиане выражают свою политическую позицию поджогом храма", - цитирует заявление церковнослужителя портал "Духовное величие Львова".

В тоже время представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Львовской области Виталий Туровцев утверждает, что предварительная причина пожара - это короткое замыкание. "Точную причину пожара установят правоохранители. По предварительной версии, огонь возник в результате короткого замыкания электросети. Могу сказать, что огонь шел изнутри здания. Однако детали еще предстоит установить правоохранителям", - сказал он в комментарии изданию Zaxid.net.

Ранее в субботу в ГСЧС Украины сообщили, что ночью произошел пожар в деревянной постройке церкви Святого князя Владимира на проспекте Красной Калины во Львове. В результате возгорания были уничтожены кровля, деревянные перекрытия на площади 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован, здание церкви спасено.

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