СМИ: четыре человека пострадали после стрельбы на востоке Италии

ТАСС, 3 февраля. По меньшей мере четыре человека получили в субботу ранения в результате стрельбы в городе Мачерата (административный центр провинции Марке) на востоке Италии. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Radiotelevisione italiana.

Сообщалось, что стрельба велась неизвестными из окна автомобиля.

Из соображений безопасности мэр города Романо Каранчини попросил граждан в Twitter закрыться в своих домах, рабочих офисах и школах. Меры предосторожности он объяснил присутствием в городе вооруженного человека.

Позже агентство ANSA сообщило о задержании полицией мужчины, подозреваемого в стрельбе по прохожим. Им оказался местный житель, 28-летний Лука Трайни, ранее не имевший судимости. При этом он уже признал свою ответственность за случившееся.

Отмечается, что подозреваемый остановился у городского памятника павшим в войнах, сам вышел из машины и не оказал сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские изъяли у мужчины пистолет, сам подозреваемый в момент задержания продемонстрировал нацистский жест. ANSA уточнило, что двое пострадавших оказались темнокожими. Также известно, что все раненые являются иностранцами.

В свою очередь радиостанция Radio1, ссылаясь на источники в полиции, привела версию о том, что стрелявший мог мстить за убийство итальянской девушки.

Также радиостанция уточняет, что в результате его действий пострадали шестеро, все они - темнокожие мигранты.

Это, а также то, что при задержании мужчина вскинул руку в нацистском приветствии, дало повод говорить об идеологических мотивах. Кроме того, на плечах у него был итальянский флаг.

Несколько дней назад именно под Мачератой были обнаружены два чемодана с останками 18-летней Памелы Мастропьетро. Девушка страдала от наркозависимости и проходила лечение в специальном учреждении, откуда сбежала незадолго до гибели. По подозрению в убийстве был задержан гражданин Нигерии, который, как полагает следствие, мог продать ей смертельную дозу зелья. Срок действия его вида на жительство в Италии истек.

Трайни известен своими ультраправыми взглядами. По данным Radio1, в 2017 году он баллотировался в администрацию небольшого города в Марке от партии "Лига" (бывшая "Лига Севера"). Представители политического объединения пока никак не прокомментировали инцидент. Ранее с связи с делом Мастропьетро они еще раз привлекли внимание к миграционной проблеме, с которой сталкивается Италия.

Власти города уже отменили первоначальный призыв к населению не покидать дома, дети возвращаются из школ.

В консульском отделе посольства РФ в Италии ТАСС сообщили, что не располагают сведениями о россиянах, которые могли пострадать в результате этого инцидента.