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СМИ: уровень воды в Сене в черте Парижа снова начал расти

Происшествия
3 февраля, 15:06 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 3, февраля. /ТАСС

Синоптики ожидают, что вода пойдет на спад только через несколько дней

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ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Уровень воды в Сене в черте Парижа вновь начал подниматься после небольшого спада, который французские метеорологи наблюдали в минувший вторник. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien со ссылкой на данные синоптиков.

Сообщается, что в субботу утром уровень воды в реке в районе Аустерлицкого моста (юго-запад столицы) достиг отметки в 5,44 м выше ординара. Однако, согласно прогнозам метеорологов, он не превысит своего пика (5,85 м выше ординара), который был зафиксирован в Париже 29 января.

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Сена вышла из берегов и затопила парижские улицы

Из-за паводка в городе по-прежнему действует предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги, требующий от жителей особой бдительности. Ожидается, что вода пойдет на спад только через несколько дней. В связи с этим Национальное общество железных дорог (SNCF) решило оставить закрытыми до 10 февраля ряд подземных станций скоростного общественного транспорта RER, в том числе в центре города.

Особую тревогу у синоптиков вызывает ситуация в столичном регионе Франции в связи с ростом уровня воды в Марне - одном из главных притоков Сены. В пятницу в коммуне Сен-Дени около 400 домов остались без электричества. Напряженная ситуация продолжает сохраняться в городе Гурне-сюр-Марн, где, как прогнозируют специалисты, уровень воды в Марне достигнет в субботу вечером отметки в 5,8 м выше ординара. По данным местных властей, около 84% территории этого муниципалитета уже находится под водой, от паводка пострадали около трех тысяч жителей города.

Наводнение в Париже

Причиной выхода Сены из берегов стали дожди, которые наблюдались в парижском регионе с начала января. Как отмечают метеорологи, январь 2018 года стал одним из самых дождливых месяцев в истории метеонаблюдений с 1900 года.

В связи с наводнением уже две недели по Сене не ходят речные трамваи, доступ на набережные перекрыт. Многочисленные кафе, расположенные у берегов Сены, несут серьезные убытки из-за закрытия.

Согласно информации национальной метеорологической службы Meteo France по состоянию на утро субботы, оранжевый уровень метеотревоги сохраняется в 11 французских департаментах. По прогнозам синоптиков, в течение дня в ряде французских регионов ожидается сильный дождь, местами пройдет снег. Особую тревогу у метеорологов вызывает неблагоприятный прогноз погоды в Нормандии (северо-запад Франции).

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