Танкер с топливом пришвартовался для заправки к судну Man Gyong Bong в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Танкер, который должен заправить стоящее близ Владивостока судно Man Gyong Bong из КНДР, смог подойти к нему и пришвартовался, чтобы в течение ближайших пяти часов передать топливо. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаил Хмель.

"Танкер с порядка 30-40 тоннами топлива сумел подойти и пришвартоваться к судну, в ближайшее время начнется передача топлива. Передача продлится 4-5 часов, у нас уже будет около часа ночи", - уточнил замгендиректора компании-перевозчика.

Сложная ледовая обстановка и сильный ветер весь день мешали танкеру с топливом компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" подойти к судну Man Gyong Bong, чтобы его заправить. Пришлось прибегнуть к помощи буксира, но он сломался, поэтому на помощь вызвали другой буксир.

Утром в субботу судно Man Gyong Bong из КНДР, стоящее у острова Скрыплева на входе в пролив Босфор Восточный в 3 км к югу от Владивостока, подало сигнал бедствия из-за того, что на нем полностью закончилось топливо. Судно обесточено, из-за этого не работают бытовые приборы и обогреватели, запасы пищи и воды для 30 членов экипажа подходят к концу.

Судно Man Gyong Bong 31 января пришло из Раджина (КНДР) в Приморье с грузом корма для животных, но не смогло войти в порт столицы Приморья из-за подозрений, что у него на борту санкционный груз. По данным директора компании-оператора "ИнвестСтройТрест" Владимира Баранова, на судне 6 контейнеров с китайским кормом для животных, который, по его словам, санкционным не является.