Напавший в Москве на британского журналиста просил его забрать заявление из полиции

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Независимый британский журналист Грэм Филлипс, чью видеокамеру разбил сторонник блогера Алексея Навального на несанкционированной акции 28 января в Москве, не будет забирать заявление о нападении из полиции. Об этом журналист сообщил ТАСС в субботу, отметив, что задержанный за нападение мужчина попросил его забрать заявление из полиции, заявив, что сожалеет о случившемся и компенсирует ущерб.

По словам журналиста, он не будет "снимать обвинения с обидчика" и не собирается "мирно урегулировать это вопрос". "Теперь это дело полиции, которая, уверен, выполнит свои обязанности по букве закона. Я не буду также принимать от него никаких денежных расчетов, чтобы не отклоняться от российского законодательства, и ожидаю, что закон обеспечит справедливое разрешение этой ситуации, потому что сам я являюсь честным человеком, который заинтересован не более чем в справедливом и законном решении этой проблемы", - сказал собеседник агентства.

"Он написал мне, что осознает, что пересек черту, раскаивается, обещал компенсировать мне убытки, заплатить любую сумму, какую я назову, и публично принести извинения - это будет учтено, - отметил Филлипс. - Но если он действительно сожалел о содеянном, то где он был раньше, когда мне так была необходима камера? Знакомые из России перечислили мне деньги, и на днях я уже купил себе новую", - подчеркнул он, добавив, что он "просто журналист".

В пресс-службе ГУ МВД по Москве накануне сообщили ТАСС, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в повреждении камеры, и доставили в территориальный отдел полиции для проведения следственных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", сумма ущерба составила 27 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Филлипс рассказал ТАСС, что в ходе проведения блогером Алексеем Навальным несанкционированного митинга в Москве он записывал видео для своего материала. Затем, по его словам, он оказался в окружении сторонников блогера, которые критиковали его за журналистскую деятельность. Между ними произошла словесная перепалка, и "один из активистов набросился" на Филлипса, сломав ему профессиональную видеокамеру, которую он "везде использует для своих репортажей, в том числе на Донбассе" (Грэм Филлипс летом 2014 года работал на востоке Украины).