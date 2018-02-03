Автомобиль сбил троих человек на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Две девушки и девятилетний ребенок госпитализированы после наезда автомобиля на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, сообщает в субботу пресс-служба регионального ГИБДД.

"Около 13:35 мск во Фрунзенском районе у дома 67 по улице Бухарестской водитель [мужчина 1959 года рождения], управляя автомобилем Toyota, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух девушек 22 лет и девочку девяти лет. В результате ДТП пешеходы получили средний вред здоровья", - сообщили в пресс-службе.

По данным ГИБДД, пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.