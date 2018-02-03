Около 200 тонн мусора скопилось у шлюза в столичном регионе Франции из-за наводнения

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Около 200 тонн мусора скопилось у шлюза во французской коммуне Мерикур (парижский регион Иль-де-Франс) из-за повышения уровня воды в Сене, что привело к разливу реки во многих регионах страны. Об этом сообщил в субботу в эфире радиостанции France Info мэр коммуны Филипп Жеслан.

"Это не река мусора, а земля отходов, так как воды даже не видно", - сказал мэр. При этом он отметил, что с данной проблемой муниципалитет борется последние десять лет, но ее не удается полностью решить из-за безответственного поведения некоторых жителей. По разным данным, площадь водной поверхности, покрытой отходами, составляет около 8 тыс. кв. м.

По словам представителя государственного учреждения "Водные пути Франции" (VNF) Жерома Мейера, операция по очистке должна начаться на следующей неделе. На нее уйдет не менее трех дней, стоимость операции, по предварительным оценкам, составит €150 тыс.

Сильные дожди во Франции стали причиной наводнений практически на всей территории страны. По данным метеорологов, январь в стране стал одним из самых дождливых месяцев за всю историю метеонаблюдений с 1900 года.

Согласно информации национальной метеорологической службы Meteo-France по состоянию на субботу, оранжевый уровень метеотревоги в связи с паводком сохраняется в одиннадцати французских департаментах. В Париже в пятницу уровень воды в Сене стал вновь расти после небольшого спада, отмеченного несколько дней назад.

Особую тревогу у синоптиков вызывает ситуация в столичном регионе Франции в связи с ростом уровня воды в Марне - одном из главных притоков Сены. В пятницу в коммуне Сен-Дени около 400 домов остались без электричества. Напряженная ситуация продолжает сохраняться в городе Гурне-сюр-Марн, где, как прогнозируют синоптики, уровень воды в Марне достигнет в субботу вечером отметки в 5,8 м выше ординара. По данным местных властей, около 84% территории этого муниципалитета уже находится под водой, от паводка пострадали около 3 тыс. жителей города.