Турист погиб под лавиной на горе в Хибинах

МУРМАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Лавина сошла на группу лыжников в субботу в Хибинах Мурманской области.

"Сегодня днем в Хибинах группа лыжников попала под лавину, обнаружено тело одного погибшего", - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры,.

По предварительной информации, туристы катались на необорудованном склоне горы.

Сколько человек было в группе и откуда они приехали, уточняется, также уточняется информация по пострадавшим.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил ТАСС, что погибший совершал восхождение в составе незарегистрированной туристической группы, состоявшей из трех человек.

Как сообщает в субботу региональное управление МЧС, поиски людей проводили спасатели Кировска.

"Произошел самопроизвольный сход лавины. В результате произошедшего под толщей снега оказался один человек", - сообщает ведомство.

По факту гибели человека прокуратура начала проверку.

На месте трагедии проводятся следственные действия.

"Решается вопрос о направлении материалов в следственные органы для уголовного преследования", - сказали в ведомстве.