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Сотрудниц музея Мариуполя осудили за то, что вернули в Крым картины из Симферополя

Происшествия
3 февраля, 18:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, февраля. /ТАСС

Они вернули в Симферопольский художественный музей картины, которые находились на выставке в Мариуполе в марте 2014 года

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КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Жовтневый суд Мариуполя признал двух сотрудниц Мариупольского краеведческого музея виновными в передаче на территорию Крыма в марте 2014 года более пятидесяти картин XVII-XX веков на общую сумму более $1,32 млн. Об этом в субботу сообщил городской интернет-портал со ссылкой на решение суда.

"Сотрудницы музея допустили служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и поспособствовали передаче 52 картин XVII-XX веков в аннексированный Крым", - говорится в сообщении.

Как пояснили в издании, Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей 18 февраля 2014 года подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство XVIII- начала XX века". В тот же день из Крыма в Мариуполь прибыло 52 картины, показ которых должен был продлиться до 27 мая 2014 года. Однако уже 19 марта сотрудники мариупольского музея получили письмо от коллеги из Симферополя, в котором она просила в связи с социально-политической обстановкой на Украине вернуть произведения искусства.

Тогдашняя руководитель Мариупольского краеведческого музея Ольга Чаплинская расторгла договор об экспозиции картин из Крыма, а заведующая отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи "Мариупольский краеведческий музей" Наталья Куренишева 20 марта передала представителю симферопольского музея 52 экспонированные картины, который он должен был доставить на полуостров. Суд посчитал, что "сотрудницы, будучи должностными и материально-ответственными лицами, осознавали ситуацию в стране", однако совершили данные действия.

"В итоге Чаплинской назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год, - уточнили в издании. - Куренишевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком один год, без назначения штрафа". Однако на основании применения закона об амнистии суд освободил сотрудниц музея от основного и дополнительного наказаний.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать воссоединение Крыма с Россией.

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